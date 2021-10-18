75-річний ветеран Динамо почуває себе гірше і буде лікуватися в стаціонарі.

До слова Помер легендарний футболіст Динамо та Карпат Анатолій Сучков

Столичний клуб підтримує прославленого футболіста і взяв на себе всі витрати з лікування Володимира Мунтяна.

Хто такий Володимир Мунтян?