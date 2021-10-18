75-річний ветеран Динамо почуває себе гірше і буде лікуватися в стаціонарі.

До слова Помер легендарний футболіст Динамо та Карпат Анатолій Сучков

Столичний клуб підтримує прославленого футболіста і взяв на себе всі витрати з лікування Володимира Мунтяна.

Хто такий Володимир Мунтян?

  • Як футболіст ставав сім разів чемпіоном СРСР, що є рекордом радянського футболу (окрім нього сім разів першість СРСР вигравав Олег Блохін). Двічі вигравав Кубок СРСР, володар Кубка Кубків УЄФА та Суперкубка УЄФА, учасник чемпіонату світу 1970 року.
  • Після завершення кар'єри гравця тренував українські та закордонні футбольні клуби, під його керівництвом збірна Гвінеї пробилася у фінальну частину Кубка Африки 1998 року. Працював старшим тренером молодіжного складу київського Динамо.
  • З березня 2014 року – президент громадської організації "Ветерани футбольного клубу Динамо Київ".