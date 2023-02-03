Забил даже Супряга: Динамо разгромило клуб со второго дивизиона чемпионата Румынии – видео

Киевляне наконец-то одержали первую победу в 2023 году. Дублем за "бело-синих" отличился Бенито, а точку в матче поставил Владислав Супряга.

Динамо – Униря Деж 5:1

Голы: Бенито, 2, Бенито, 13, Тимчик, 25, Ванат, 31, Супряга, 83 – Поп, 89.

Киевское Динамо проводит тренировочный сбор в Турции в преддверии возобновления сезона УПЛ. Команда Мирчи Луческу уже отыграла три спарринга, в которых не одержала ни одной победы. 24 канал.

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"Бело-синие" без шансов уступили венскому Рапиду (0:4) и Марибору (0:2), после чего сыграли вничью с Аустрией Лустенау (2:2). Новым соперником киевлян была Униря Деж, выступающая во втором дивизионе чемпионата Румынии (5 место).

Динамо отыграло два тайма разными составами, но по сути сделало результат до перерыва. Всего за 30 минут киевляне забили четыре гола. Дублем отличился Бенито, еще по голу на свой счет записали Тимчик и Ванат.

Добил оппонента во второй половине Супряга, которому подарили мяч защитники Унири и дали выйти один на один. Для нападающего это первый гол с лета 2020 года.

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В конце матча киевляне пропустили, но счет все равно был разгромный – 5:1. Свой следующий спарринг Динамо играет 6 февраля против северомакедонской Шкендии.

Видео гола Супряги: