Динамо выбирает, где будет принимать соперников в еврокубках: взгляд киевлян упал на два города

Уже в середине июля 2022 Динамо начнет свой путь в Лиге чемпионов. Киевляне определяются со стадионом, принимающим их домашние матчи в еврокубках.

Два варианта для украинского гранда

Из-за войны в Украине киевским клуб вынужден проводить свои домашние еврокубковые матчи за рубежом. Для этого Динамо выбрало Польшу, но не определилось из города, который будет их принимать.

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По информации журналиста Дмитрия Ильченко, динамовцы остановились на двух вариантах – Краков и Вроцлав. Пока неизвестно, какой из этих двух польских городов выберут киевляне.

Напомним, что 15 июня подопечные Мирчи Луческу получили первого соперника во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Киевляне встретятся с Фенербахче. Первый поединок с турецким клубом запланирован на 19 – 20 июля, а ответный матч на 26 – 27 июля 2022 года.

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Стадионы между которыми выбирает Динамо / Фото из инстаграмма журналиста

Ранее сообщалось, что "Динамо" и "Шахтер" могут делить один польский стадион для выступлений в еврокубках. Так же были в мирные времена, когда два украинских гранда играли на НСК "Олимпийский" в Киеве.

В сезоне-2021/2022, который был досрочно закончен из-за полномасштабного вторжения России в Украину, Динамо заняло второе место, уступив лишь два очка Шахтеру. Также на евроарене нашу страну будут представлять Днепр-1, Заря и Ворскла. Полтавский клуб уже получил соперника в Лиге конференций. В квалификации ворскляне сыграют против АИКа (Швеция).

Отметим, что Шахтер начинает свой путь в еврокубках по групповому раунду Лиги чемпионов.