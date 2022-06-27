Динамо потеряло победу в контрольном матче со второлиговым Ивердоном: видеообзор игры
Динамо 26 июня сыграло первый контрольный матч в Швейцарии. Киевляне расписали мировую с местным второлиговым клубом Ивердон Спортом.
Ивердон – Динамо 1:1
Голы: Байер, 71 – Яцик, 14
Киевским клуб сыграл в первом матче в основном молодежью. Лидеры Динамо, отыгравшие матчи на уровне сборной Украины, присоединяются к команде в Швейцарии 25 – 28 июня, пишет 24 канал.
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Следует отметить, что из аренды вернулся вышедший в стартовой одиннадцатке грузин Георгий Цитаишвили. Виталий Буяльский вывел команду с капитанской повязкой.
Уже на 14-й минуте киевлянам удалось размочить нули на табло. Яцик подхватил мяч у штрафного соперника, подошел ближе к воротам и красиво закрутил мяч в дальний нижний угол владений Ивердона – 0:1. Роскошный гол забил 19-летний полузащитник.
Гости классно выбежали в скорую контратаку, которую начал Буяльский, Виталий отдал на Шепелева, отправившего мяч на фланг. Гио сместился поближе к центру штрафной, но не стал пробивать. Цитаишвили отдал на свободного Дубинчака, присоединившегося к атаке. Но мяч после удара Владислава пролетел рядом с дальним нижним углом.
Далее инициатива перешла к сопернику, но удачная игра Нещерета на линии и самоотдача защитников нивелировала всю остроту Ивердона.
Гармаш вышел лицом к лицу с голкипером, но почему не стал в упор расстреливать ворота швейцарцев. Денис прострелил на Буяльского, которого прикрывал опекун.
На 71-й минуте Иверлдону удалось быстро выбежать в атаку. Байер стал адресатом разрезной передачи и легко обыграл Бойко – 1:1.
Динамо из мировой начинает свою подготовку к новому сезону УПЛ и еврокубкам.К слову. 29 июня Динамо сыграет в контрольном спарринге против швейцарской Лозанны.
Ивердон – Динамо: видеообзор матча