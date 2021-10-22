Динамо потеряло лучшего бомбардира чемпионата до конца года

Нападающий Динамо Владислав Кулач столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Недавно футболист перенес коронавирус.

На сегодняшний день ослабленное здоровье не позволяет Кулачу не только работать в основной группе, но и вообще тренироваться. Пока футболист делает только пробежки. В связи с этим ожидать его возвращения на поле раньше 2022 года не приходится.

Смотрите также Моуринью в нокауте: норвежский Буде/Глимт сенсационно разгромил Рому со счетом 6: 1 – видео

В нынешнем сезоне Кулач в последний раз выходил на поле 14 августа в товарищеском матче против Интера, проигранного киевлянами 0:3.

Луческу не хотел подписывать Кулача