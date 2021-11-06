В последний раз в домашнем матче УПЛ Динамо пропускало еще 13 февраля 2021 года, когда дома обыграло Олимпик 3:1. Тогда на 20-й минуте отличился Альваренга.

После этого 12 матчей подряд в УПЛ Динамо не пропускало в домашних матчах.

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Эту серию прервала Ворскла в матче 6 ноября. На 35-й минуте полтавчане получили право на штрафной на правом фланге. Подавать стандарт направился Тиль. Он легко забросил мяч в штрафную, где Рангел головой переправил мяч в ворота Бущана. Бразилец выиграл борьбу за позицию у Забарного.