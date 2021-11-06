Востаннє в домашньому матчі УПЛ Динамо пропускало ще 13 лютого 2021 року, коли вдома обіграло Олімпік 3:1. Тоді на 20-й хвилині відзначився Альваренга.

Після цього 12 матчів поспіль в УПЛ Динамо не пропускало в домашніх матчах.

До теми Динамо – Ворскла: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Цю серію перервала Ворскла в матчі 6 листопада. На 35-й хвилині полтавчани отримали право на штрафний на правому фланзі. Подавати стандарт направився Тіль. Він легко закинув м'яч у штрафний майданчик, де Рангел головою переправив м'яч у ворота Бущана. Бразилець виграв боротьбу за позицію в Забарного.