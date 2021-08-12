В Динамо возникли проблемы с ведущим легионером: футболист не играет из-за "худшего" контракта

Уругвайский легионер Карлос де Пена, который в последние годы стал ведущим игроком Динамо, не получает игрового времени в новом сезоне. Оказывается, что в Динамо возникли проблемы с Де Пеной из-за контракта игрока.

Де Пена имеет самую низкую зарплату в Динамо

В конце 2021 года у 29-летнего уругвайца заканчивается контракт. Однако стороны не могут договориться о новом соглашении.

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Карлос пропустил перенесенный матч 1 тура УПЛ между Динамо и Минаем, а в поединке против Зари сыграл 22 минуты.

Сообщается, что отсутствие игровой практики в Де Пены не связано с футбольными причинами. Динамо якобы сделало футболисту предложение продлить контракт. Но пока стороны не смогли найти общий язык.

Де Пена хочет продолжить карьеру в Киеве, но при этом получать большую зарплату. Он якобы один из самых низкооплачиваемых игроков Динамо. Зарплата Карлоса составляет 20 тысяч евро в месяц.

Де Пена нужен иностранным клубам

Существует риск, что Динамо уже зимой потеряет уругвайца бесплатно.

Футболист уже получил предложение о переходе от итальянских клубов Верона, Кальяри и Фиорентина.

Кроме того, футболисту предложили перейти в американский чемпионат МЛС.

Де Пена стал игроком Динамо в апреле 2019 года. В составе Динамо Карлос 81 раз выходил на поле. В его активе 17 голов и 15 результативных передач.