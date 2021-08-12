Де Пена має найнижчу зарплату в Динамо

Наприкінці 2021 року у 29-річного уругвайця завершується контракт. Однак сторони не можуть домовитися про нову угоду.

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Карлос пропустив перенесений матч 1 туру УПЛ між Динамо та Минаєм, а в поєдинку проти Зорі зіграв 22 хвилини.

Повідомляється, що відсутність ігрової практики у Де Пени не пов'язана з футбольними причинами. Динамо буцімто зробило футболістові пропозицію продовжити контракт. Але поки сторони не змогли знайти спільну мову.

Де Пена хоче продовжити кар'єру в Києві, але при цьому отримувати більшу зарплату. Він начебто один з найбільш низькооплачуваних гравців Динамо. Зарплата Карлоса складає 20 тисяч євро на місяць.

Де Пена потрібен іноземним клубам

Існує ризик, що Динамо вже взимку втратить уругвайця безкоштовно.

Футболіст вже отримав пропозицію про перехід від італійських клубів Верона, Кальярі та Фіорентина.

Окрім того, футболісту запропонували перейти в американський чемпіонат МЛС.

Де Пена став гравцем Динамо у квітні 2019 року. У складі Динамо Карлос 81 раз виходив на поле. У його активі 17 голів та 15 результативних передач.