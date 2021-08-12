Де Пена має найнижчу зарплату в Динамо

Наприкінці 2021 року у 29-річного уругвайця завершується контракт. Однак сторони не можуть домовитися про нову угоду.

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Карлос пропустив перенесений матч 1 туру УПЛ між Динамо та Минаєм, а в поєдинку проти Зорі зіграв 22 хвилини.

Повідомляється, що відсутність ігрової практики у Де Пени не пов'язана з футбольними причинами. Динамо буцімто зробило футболістові пропозицію продовжити контракт. Але поки сторони не змогли знайти спільну мову.

Де Пена хоче продовжити кар'єру в Києві, але при цьому отримувати більшу зарплату. Він начебто один з найбільш низькооплачуваних гравців Динамо. Зарплата Карлоса складає 20 тисяч євро на місяць.

Де Пена потрібен іноземним клубам

  • Існує ризик, що Динамо вже взимку втратить уругвайця безкоштовно.
  • Футболіст вже отримав пропозицію про перехід від італійських клубів Верона, Кальярі та Фіорентина.
  • Окрім того, футболісту запропонували перейти в американський чемпіонат МЛС.