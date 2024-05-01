Рекордный гол Ярмоленко и дебютный Пономаренко: Динамо разгромило Верес в валидольном матче

В среду, 1 мая, в Киеве состоялся перенесенный матч 5-го тура УПЛ, в котором встретились Динамо и Верес. Команда Александра Шовковского одержала непростую победу над аутсайдером лиги.

Динамо – Верес 3:0

Гол: Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелев, 84

Ровенский Верес довольно неожиданно выставил резервный состав против одного из лидеров чемпионата. Однако амбициозные дублеры создали немало проблем динамовцам, пишет 24 Канал.

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Сработали замены Шовковского

Гости прогнозируемо построили эшелонированную защиту. Все попытки Динамо быстро получить преимущество завершились ничем. Лишь в конце первого тайма Ярмоленко добил мяч в ворота Ющишина после штрафного в исполнении Бражко.

Благодаря этому голу легенда Динамо обновил свой бомбардирский рекорд в чемпионатах Украины, доведя количество забитых голов до 106.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Верес продолжал уверенно защищаться, надеясь поймать "бело-синих" на контратаке.

Главный тренер киевлян Александр Шовковский провел несколько замен, которые сыграли ключевую роль. За 10 минут до завершения поединка Матвей Пономаренко воспользовался пасом Назара Волошина и пробил под перекладину. Кстати, это дебютный гол 18-летнего форварда на уровне УПЛ.

Этот гол фактически снял вопрос о победителе. Последнюю точку в матче поставил Шепелев, который появился на поле вместо Ярмоленко. Хавбек "бело-синих" завершил быструю контратаку Динамо с участием Пономаренко и Волошина.

Видео голов

Турнирное положение команд

Команда Шовковского продолжает чемпионскую гонку. Динамо за четыре тура до завершения чемпионата отстает от Шахтера на четыре балла.

Верес ухудшил свои шансы на спасение. Подопечные Олега Шандрука остались на 14-м месте УПЛ, лишь на один балл опережая Минай.

Видеообзор матча Динамо – Верес