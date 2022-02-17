Динамо – Валмиера: онлайн-трансляция товарищеского поединка

В четверг, 17 февраля, очередной контрольный поединок на сборах киевское Динамо проведет против латвийской Валмиеры из одноименного города. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Матч будет проходить на стадионе Mardan Stadium. Начало встречи Динамо Киев – Валмиера в 16:00, сообщает 24 канал.

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У Валмиеры сейчас серия матчей с украинскими командами: три последних спарринга латвийский коллектив сыграл как раз с нашими клубами. Представителям УПЛ, Зари и Руху, латыши проиграли 1:2 и 0:2 соответственно, а с Кривбассом расписали ничью 1:1.

Новый чемпионат страны, который в Латвии разыгрывается по системе весна-осень, стартует только во второй декаде марта, поэтому "Валмиера" еще может успеть сыграть несколько матчей с клубами нашей ПФЛ, которые до этого времени будут работать в Турции.

Динамо Киев – Валмиера: онлайн-трансляция