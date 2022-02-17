Матч проходитиме на стадіоні Mardan Stadium. Початок зустрічі Динамо Київ – Валмієра о 16:00, повідомляє 24 канал.

До слова Динамо може відмовитись від НСК "Олімпійський": кияни повернуться на рідний стадіон

У Валмієри зараз серія матчів з українськими командами: три останні спаринги латвійський колектив зіграв якраз із нашими клубами. Представникам УПЛ, Зорі та Руху латиші програли 1:2 та 0:2 відповідно, а з Кривбасом"розписали нічию 1:1.

Новий чемпіонат країни, який у Латвії розігрується за системою весна-осінь, стартує лише у другій декаді березня, тому "Валмієра" ще може встигнути зіграти кілька матчів із клубами нашої ПФЛ, які до цього часу працюватимуть у Туреччині.

Динамо Київ – Валмієра: онлайн-трансляція