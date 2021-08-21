Динамо – Десна 9:0

Голы: Диалло, 10, 43, 47, Вивчаренко, 12, 71, Волошин, 38, 66, 82, Царенко, 45+2

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Хет-триком отличился новичок бело-синих нападающий Самба Диалло. С 10 по 47 минуту ему удалось трижды огорчить вратаря Десны.

Во втором тайме феерия 18-летний Назар Волошин. На его счету также хет-трик. Дубль в матче оформил Вивчаренко и один гол в ворота черниговской команды забил Антон Царенко. 9:0.

Теперь, благодаря дополнительным показателям забитых голов, Динамо обогнало прямых конкурентов по турнирной таблице юношеского чемпионата Украины – Шахтер и Рух (у Динамо и Шахтера по 15 очков). У львовского коллектива игра в запасе.

Также, разгромная победа Динамо помогла увеличить количество забитых в сезоне голов до 22-х в пяти играх.

Динамо – Десна: видеообзор