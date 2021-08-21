Динамо – Десна 9:0

Голи: Діалло, 10, 43, 47, Вівчаренко, 12, 71, Волошин, 38, 66, 82, Царенко, 45+2

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Хет-триками відзначилися новачок біло-синіх нападник Самба Діалло. З 10-ї по 47 хвилину йому вдалося тричі засмутити воротаря Десни.

У другому таймі феєрія 18-річний Назар Волошин. На його рахунку також хет-трик. Дубль у матчі оформив Вівчаренко і один гол у ворота чернігівської команди забив Антон Царенко. 9: 0.

Тепер, завдяки додатковим показникам забитих голів, Динамо обігнало прямих конкурентів по турнірній таблиці юнацького чемпіонату України – Шахтар і Рух (У Динамо і Шахтаря по 15 очок). У львівського колективу гра в запасі.

Також, розгромна перемога Динамо допомогла збільшити кількість забитих в сезоні голів до 22-х в п'яти іграх.

Динамо – Десна відоеогляд