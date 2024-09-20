Динамо U-19 второй раз в сезоне уничтожило соперника со счетом 10:0: видео голевой феерии

Юношеская команда киевского Динамо продолжает демонстрировать фантастическую результативность. Подопечные Игоря Костюка наколотили 10 мячей в сетку ворот Руха.

Динамо U-19 – Рух U-19 10:0

Голы: Маткевич, 5, Герич, 11, 44 (с пен.), 49, 54, Кремчанин, 30, Лобко, 65, Андрейко, 74, Редушко, 76, 79

В пятницу, 20 сентября, Динамо U-19 провело поединок против сверстников из львовского Руха. Игра состоялась в рамках 7-го тура первенства Украины среди юношеских команд, пишет 24 Канал.

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Юноши Динамо деклассировали Рух

Поединок в Киеве еще долго будут вспоминать "желто-черные", словно ужасный сон. Подопечные Игоря Костюка отгрузили 10 голов в ворота Руха: четыре в первом тайме, а еще шесть во втором.

Героем поединка стал форвард "бело-синих" Владислав Герич. 18-летний уроженец Львова оформил покер. Дублем за киевлян отметился Редушко, а еще по одному голу забили Маткевич, Кремчанин, Лобко и Андрейко.

Львовяне при счете 5:0 имели возможность забить гол престижа. Однако удар Микляша с одиннадцатиметровой отметки отразил Вячеслав Суркис – сын Григория Суркиса.

Видео матча Динамо U-19 – Рух U-19

В итоге киевляне второй раз в сезоне празднуют победу со счетом 10:0. В 5-м туре Динамо победило черкасское ЛНЗ. Тогда Герич отметился хет-триком.

Напомним, что основной состав Динамо сыграет поединок против Руха в субботу, 21 сентября. Игра начнется в 18:00.