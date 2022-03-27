Киевляне все же сыграют против Спортинга

Поединок между Динамо U19 и Спортингом U19 должен был состояться в Украине. Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину матч состоится на нейтральном поле.

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Встреча нашей команды с лиссабонский Спортинг готовится к проведению в Румынии, на стадионе бухарестского "Рапида", 7 апреля.

Подопечные Игоря Костюка в субботу, 26 марта, провели первый матч с начала полномасштабной войны Украины с Россией, встретившись с командой Стяуа.

Динамовцы разгромили соперников со счетом 5:0 благодаря голам Виктора Близниченко, Назара Волошина, Дмитрия Мельниченко, Кирилла Попова и Игоря Горбача.

Заместитель генерального директора Динамо Сергей Мохник рассказал о подготовке футболистов.

"Собрать команду оказалось непросто, ведь на момент начала войны игроки находились не только в Киеве, но и в Полтавской, Черкасской областях и других регионах Украины. Однако, команду удалось собрать в полном составе – за исключением Заболевшего коронавирусом Овчаренко.

Сейчас Динамо U19 находится в Румынии и приступило к подготовке к матчу Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского Спортинга", – сказал он.