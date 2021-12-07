Динамо с трудом вылетело на игру Лиги чемпионов: все из-за старого самолета
Источник:Meta Ratings
Киевское Динамо 8 декабря сыграет на выезде против Бенфики. "Бело-синие" с трудом вылетели в Португалию на матч Лиги чемпионов.
Проблемы еще до матча
Киевский клуб с четырехчасовым опозданием вылетел в Португалию. Все из-за технических неполадок самолета из-за старости и большого срока эксплуатации транспорта.
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Команде пришлось ждать замену борта. Поэтому тренерский штаб внес коррективы в подготовку киевлян к поединку Лиги чемпионов.
Мирча Луческу взял с собой в Лиссабон 23-х футболистов. Также с главной командой в Португалию вылетел юношеский состав.
Заявка Динамо
- Вратари: Бойко, Бущан.
- Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.
- Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Леднев, Вербич, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.
- Форварды: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.
Динамо без надежд полетели в Лиссабон
Матчем против Бенфики киевляне завершат свои выступления в еврокубках этого сезона. У "бело-синих" уже нет шансов на выход хотя бы в Лигу Европы.
Подопечные Мирчи Луческу замыкают группу Е, имея в своем активе лишь одно очко. Как раз этот один балл киевляне получили в домашней игре против португальского клуба.
Клуб Романа Яремчука попытается обыграть Динамо и будет надеяться на победу Баварии над Барселоной. При таких раскладах "орлы" смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Отставание португальцев от каталонской команды, которая идет второй в таблице, лишь два пункта.
Клуб из Мюнхена является лидером группы и уже давно гарантировал себе место в Лиге чемпионов – 15 очков.Вниманию. Матч последнего 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Бенфика – Динамо состоится 8 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.