Проблемы еще до матча

Киевский клуб с четырехчасовым опозданием вылетел в Португалию. Все из-за технических неполадок самолета из-за старости и большого срока эксплуатации транспорта.

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Команде пришлось ждать замену борта. Поэтому тренерский штаб внес коррективы в подготовку киевлян к поединку Лиги чемпионов.

Мирча Луческу взял с собой в Лиссабон 23-х футболистов. Также с главной командой в Португалию вылетел юношеский состав.

Заявка Динамо

Вратари : Бойко, Бущан.

: Бойко, Бущан. Защитники : Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.

: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов. Полузащитники : Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Леднев, Вербич, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Леднев, Вербич, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев. Форварды: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.

Динамо без надежд полетели в Лиссабон

Матчем против Бенфики киевляне завершат свои выступления в еврокубках этого сезона. У "бело-синих" уже нет шансов на выход хотя бы в Лигу Европы.

Подопечные Мирчи Луческу замыкают группу Е, имея в своем активе лишь одно очко. Как раз этот один балл киевляне получили в домашней игре против португальского клуба.

Клуб Романа Яремчука попытается обыграть Динамо и будет надеяться на победу Баварии над Барселоной. При таких раскладах "орлы" смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Отставание португальцев от каталонской команды, которая идет второй в таблице, лишь два пункта.

Клуб из Мюнхена является лидером группы и уже давно гарантировал себе место в Лиге чемпионов – 15 очков.

Вниманию. Матч последнего 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Бенфика – Динамо состоится 8 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.