Готовы к бою в УПЛ: Динамо провело 14 товарищеских матчей в месяц, выиграв только половину

Команда Мирчи Луческу не смогла обыграть чемпиона Латвии в последнем спарринге в Турции. "Бело-синие" доигрывали в меньшинстве из-за изъятия Сидорчука.

Динамо – Валмиера 1:1

Голы: Буяльский, 54 – Гуйе, 57.

Динамо завершило свой тренировочный сбор. В воскресенье киевляне провели последний спарринг в Турции. 24 канал. Как и в предыдущих трех играх, соперником "бело-синих" была команда из Латвии, на этот раз – Валмиера.

По теме На таможенном контроле узнали все: стало известно, сколько Цыганков зарабатывал в Динамо.

Эта команда в прошлом сезоне стала чемпионом своей страны, а за нее играет украинский хавбек Иван Желизко. Динамо не смогло переиграть Валмиеру, хотя в начале второго тайма вышло вперед.

После хорошего розыгрыша на фланге и прострела в центр Буяльский удачно нашел момент для удара и точно пробил в ближний угол ворот оппонента. Впрочем, преимущество киевлян продержалось три минуты.

Видео гола Буяльского:

Дубинчак на фланге легко пропустил соперника в свою площадку. Тот прострелил в центр на Гуйе, который с близкого расстояния пробил Моргуна. Доигрывали "бело-синие" в меньшинстве, Сидорчу получил красную карточку из-за грубого фол.

Видео гола Гуйе (с 1:18:20):

Таким образом, Динамо все равно завершает собрание с положительным балансом игр. В течение месяца подопечные Луческу провели 14 товарищеских встреч, выиграв половину из них при четырех ничьих и трех поражениях:

Рапид Вена (Австрия) 0:4

Марибор (Словения) 0:2

Аустрия Лустенау (Австрия) 1:2

Униря Деж (Румыния) 5:1

Вайле (Дания) 2:0

Шкендия (Северная Македония) 1:0

Силекс (Северная Македония) 4:0

Политехника Яссы (Румыния) 2:0

Пахтакор (Узбекистан) 0:1

Лиепая (Латвия) 2:0

Адана Демирспор (Турция) 0:0

ФК Рига (Латвия) 1:1

Ауда (Латвия) 3:0

Валмиера (Латвия) 1:1

Читайте также Топовая очередь за талантом: гранды Англии и Италии заинтересованы в услугах героя Шахтера

Уже в следующую субботу, 4 марта, киевляне проведут первый поединок второго круга УПЛ против Ингульца дома. На момент перерыва Динамо занимало третье место в чемпионате Украины, уступая лидеру Днепра-1 пять очков при игре в запасе у команды Кучера.