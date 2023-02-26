Динамо – Валмиера 1:1
Голы: Буяльский, 54 – Гуйе, 57.
Динамо завершило свой тренировочный сбор. В воскресенье киевляне провели последний спарринг в Турции. 24 канал. Как и в предыдущих трех играх, соперником "бело-синих" была команда из Латвии, на этот раз – Валмиера.
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Эта команда в прошлом сезоне стала чемпионом своей страны, а за нее играет украинский хавбек Иван Желизко. Динамо не смогло переиграть Валмиеру, хотя в начале второго тайма вышло вперед.
После хорошего розыгрыша на фланге и прострела в центр Буяльский удачно нашел момент для удара и точно пробил в ближний угол ворот оппонента. Впрочем, преимущество киевлян продержалось три минуты.
Видео гола Буяльского:
Дубинчак на фланге легко пропустил соперника в свою площадку. Тот прострелил в центр на Гуйе, который с близкого расстояния пробил Моргуна. Доигрывали "бело-синие" в меньшинстве, Сидорчу получил красную карточку из-за грубого фол.
Видео гола Гуйе (с 1:18:20):
Таким образом, Динамо все равно завершает собрание с положительным балансом игр. В течение месяца подопечные Луческу провели 14 товарищеских встреч, выиграв половину из них при четырех ничьих и трех поражениях:
- Рапид Вена (Австрия) 0:4
- Марибор (Словения) 0:2
- Аустрия Лустенау (Австрия) 1:2
- Униря Деж (Румыния) 5:1
- Вайле (Дания) 2:0
- Шкендия (Северная Македония) 1:0
- Силекс (Северная Македония) 4:0
- Политехника Яссы (Румыния) 2:0
- Пахтакор (Узбекистан) 0:1
- Лиепая (Латвия) 2:0
- Адана Демирспор (Турция) 0:0
- ФК Рига (Латвия) 1:1
- Ауда (Латвия) 3:0
- Валмиера (Латвия) 1:1
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Уже в следующую субботу, 4 марта, киевляне проведут первый поединок второго круга УПЛ против Ингульца дома. На момент перерыва Динамо занимало третье место в чемпионате Украины, уступая лидеру Днепра-1 пять очков при игре в запасе у команды Кучера.