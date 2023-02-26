Динамо – Валмієра 1:1

Голи: Буяльський, 54 – Гує, 57.

Динамо завершило свій тренувальний збір. У неділю кияни провели останній спаринг у Туреччині, пише 24 канал. Як і у попередніх трьох іграх, суперником "біло-синіх" була команда з Латвії, цього разу – Валмієра.

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Ця команда у минулому сезоні стала чемпіоном своєї країни, а за неї грає український хавбек Іван Желізко. Динамо не зуміло переграти Валмієру, хоча на початку другого тайму вийшло вперед.

Після непоганого розіграшу на фланзі та прострілу в центр Буяльський вдало знайшов момент для удару та точно пробив у ближній кут воріт опонента. Втім перевага киян протрималась три хвилини.

Відео голу Буяльського:

Дубінчак на фланзі легко пропустив суперника у свій майданчик. Той прострілив в центр на Гує, який з близької відстані пробив Моргуна. Догравали "біло-сині" у меншості, Сидорчу отримав червону картку через грубий фол.

ВІдео голу Гує (з 1:18:20):

Таким чином, Динамо все одно завершує збори з позитивним балансом ігор. Протягом місяця підопічні Луческу провели аж 14 товариських зустрічей, вигравши половину з них при чотирьох ничиїх та трьох поразках:

Рапід Відень (Австрія) 0:4

Марібор (Словенія) 0:2

Аустрія Лустенау (Австрія) 1:2

Уніря Деж (Румунія) 5:1

Вайле (Данія) 2:0

Шкендія (Північна Македонія) 1:0

Сілекс (Північна Македонія) 4:0

Політехніка Ясси (Румунія) 2:0

Пахтакор (Узбекистан) 0:1

Лієпая (Латвія) 2:0

Адана Демірспор (Туреччина) 0:0

ФК Рига (Латвія) 1:1

Ауда (Латвія) 3:0

Валмієра (Латвія) 1:1

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Вже у наступну суботу, 4 березня, кияни проведуть перший поєдинок другого кола УПЛ проти Інгульця вдома. На момент перерви Динамо посідало третю сходинку в чемпіонаті України, поступаючись лідеру Дніпру-1 п'ятьма очками при грі в запасі у команди Кучера.