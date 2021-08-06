Товарищеский матч между Интером и Динамо состоится в субботу, 14 августа, и пройдет в итальянской Монце. Начало игры запланировано на 19:30 по киевскому времени.

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При этом с 13 по 16 августа в Украине запланирован очередной тур УПЛ. Но при составлении календаря матч Динамо вынесли аж на среду, 18 августа. Киевляне должны сыграть на выезде против Ингульца.

Стоит отметить, что Динамо продолжает проводить спарринги против иностранных клубов, когда чемпионат уже стартовал. 4 августа команда на выезде сыграла против турецкого Фенербахче.

23 июля, когда состоялся первый матч в новом сезоне УПЛ, Динамо сыграло против немецкого Унион Берлин. А через день, 25 июля – против турецкого Газиантепа. Но тогда Динамо пропускало матч первого тура из-за замены Олимпика на Минай в УПЛ. Этот перенесенный матч "бело-синие" проведут 11 августа.