В рамках 10-го тура УПЛ запланировано 8 матчей, которые состоятся за три дня – с пятницы, 1 октября, до воскресенья, 3 октября. Больше всего игр состоится именно в воскресенье – четыре.

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В десятом туре только два матча будут проходить параллельно – в воскресенье, в 17:00 начнутся игры Заря – Десна и Металлист 1925 – Минай.

Динамо – Шахтер

Главный матч первого круга между Динамо и Шахтером запланирован на 3 октября. Он станет последним в десятом туре и начнется в 19:30.

Стоит отметить, что еще до этого Динамо и Шахтер сыграют в матче за Суперкубок Украины. Игра запланирована на 22 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Даты и время матчей 10 тура УПЛ

1 октября (пятница)

Мариуполь – Рух 19:30

2 октября (суббота)

Колос – Черноморец 14:00

Львов – Днепр-1 17:00

Ворскла – Ингулец 19:30

3 октября (воскресенье)

Верес – Александрия 14:00

Заря – Десна 17:00

Металлист 1925 – Минай 17:00

Динамо – Шахтер 19:30