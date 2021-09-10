В рамках 10-го тура УПЛ запланировано 8 матчей, которые состоятся за три дня – с пятницы, 1 октября, до воскресенья, 3 октября. Больше всего игр состоится именно в воскресенье – четыре.
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В десятом туре только два матча будут проходить параллельно – в воскресенье, в 17:00 начнутся игры Заря – Десна и Металлист 1925 – Минай.
Динамо – Шахтер
Главный матч первого круга между Динамо и Шахтером запланирован на 3 октября. Он станет последним в десятом туре и начнется в 19:30.
Даты и время матчей 10 тура УПЛ
1 октября (пятница)
Мариуполь – Рух 19:30
2 октября (суббота)
Колос – Черноморец 14:00
Львов – Днепр-1 17:00
Ворскла – Ингулец 19:30
3 октября (воскресенье)
Верес – Александрия 14:00
Заря – Десна 17:00
Металлист 1925 – Минай 17:00
Динамо – Шахтер 19:30