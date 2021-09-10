В рамках 10-го туру УПЛ заплановано 8 матчів, які відбудуться за три дні – з п'ятниці, 1 жовтня, до неділі, 3 жовтня. Найбільше ігор відбудеться саме в неділю – чотири.

До теми У кар'єрі на великих самоскидах: Кривбас ефектно представив нову форму на сезон – відео

В десятому турі лише два матчі будуть відбуватися паралельно – в неділю, о 17:00 розпочнуться ігри Зоря – Десна та Металіст 1925 – Минай.

Динамо – Шахтар

Головний матч першого кола між Динамо та Шахтарем запланований на 3 жовтня. Він стане останнім в десятому турі та розпочнеться о 19:30.

Варто відзначити, що ще до цього Динамо та Шахтар зіграють у матчі за Суперкубок України. Гра запланована на 22 вересня в Києві на НСК "Олімпійський".

Дати та час матчів 10 туру УПЛ

1 жовтня (п’ятниця)

Маріуполь – Рух 19:30

2 жовтня (субота)

Колос – Чорноморець 14:00

Львів – Дніпро-1 17:00

Ворскла – Інгулець 19:30

3 жовтня (неділя)

Верес – Олександрія 14:00

Зоря – Десна 17:00

Металіст 1925 – Минай 17:00

Динамо – Шахтар 19:30