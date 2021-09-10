В рамках 10-го туру УПЛ заплановано 8 матчів, які відбудуться за три дні – з п'ятниці, 1 жовтня, до неділі, 3 жовтня. Найбільше ігор відбудеться саме в неділю – чотири.
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В десятому турі лише два матчі будуть відбуватися паралельно – в неділю, о 17:00 розпочнуться ігри Зоря – Десна та Металіст 1925 – Минай.
Динамо – Шахтар
Головний матч першого кола між Динамо та Шахтарем запланований на 3 жовтня. Він стане останнім в десятому турі та розпочнеться о 19:30.
Дати та час матчів 10 туру УПЛ
1 жовтня (п’ятниця)
Маріуполь – Рух 19:30
2 жовтня (субота)
Колос – Чорноморець 14:00
Львів – Дніпро-1 17:00
Ворскла – Інгулець 19:30
3 жовтня (неділя)
Верес – Олександрія 14:00
Зоря – Десна 17:00
Металіст 1925 – Минай 17:00
Динамо – Шахтар 19:30