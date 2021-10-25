Динамо сыграет без болельщиков против Мариуполя
Источник:пресс-служба Мариуполя
Уже 26 октября стартует стадия 1/8 финала Кубка Украины сезона-2021/2022. Из-за карантина не все матчи состоятся со зрителями на трибунах.
Карантин мешает матчу со зрителями
В среду, 27 октября, Мариуполь примет киевское Динамо. В азовском клубе сообщили, что игра пройдет без болельщиков.
Не пропустите Дата и расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины: когда сыграет Динамо и Шахтер
С 18-го октября на территории Донецкой области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности. Поэтому матч Мариуполь – Динамо состоится без зрителей.
Следует добавить, что Мариуполь примет Динамо 30 октября в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Вероятно, этот поединок также не смогут посетить зрители.
Стадия 1/8 финала начнется во вторник, 26 октября, противостоянием Металлиста и Александрии. В течение трех дней будет сыграно 8 поединков, по итогам которых определятся четвертьфиналисты:
Металлист 1925 – Александрия;
Металлист – Колос;
Верес – Ворскла;
Черноморец – Шахтер;
ЛНЗ Черкассы – Днепр-1;
Альянс – Львов;
Рух – Заря;
Мариуполь – Динамо.