Продолжаются переговоры: Динамо определилось с приоритетным стадионом для приема матчей в еврокубках

После начала полномасштабного вторжения украинским клубам приходится играть свои домашние матчи еврокубков за пределами Украины. Киевское Динамо определилось со стадионом, где хочет принимать соперников.

Столичный клуб сообщил о проведении переговоров по аренде арены в Румынии. Там собирается принимать свои домашние матчи в сезоне-2023/2024 на евроарене команда Луческу.

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Все ради улучшения логистики

Как сообщалось ранее, киевляне собираются в течение первого круга базироваться в Одессе, где и будут проводить домашние матчи УПЛ. Поэтому их выбор для проведения еврокубковых матчей остановился на родной стране Луческу, а именно – на стадионе бухарестского Рапида. Все это делается для улучшения логистики, которой жаловались киевляне в прошлом сезоне.

Домашний стадион Рапида – Супербет Арена, его трибуны могут вместить 14047 зрителей. Он находится в 600 километрах от Одессы.

. В кампании-2023/2024 Динамо ждут выступления в розыгрыше Лиги конференций УЕФА, где путь киевлян в турнире начнется в третьем квалификационном раунде. В прошлом сезоне домашние еврокубковые матчи киевская команда проводила в польских городах Лодзь и Краков.