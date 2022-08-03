Мощная пушка Караваева принесла победу Динамо над Штурмом в Лиге чемпионов

Киевское Динамо 3 августа провело первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу обыграли австрийский Штурм в польском Лодзи.

Динамо – Штурм 1:0

Гол: Караваев, 28

Киевское Динамо пробилось в третий раунд квалификации Лиги чемпионов после противостояния с турецким Фенербахче. В первом матче динамовцы расписали "сухую" мировую 0:0. А вот во втором поединке праздновали победу над турками – 1:2.

Поэтому на этой стадии еврокубков подопечных Мирчи Луческу ждала встреча с австрийским Штурмом, пишет 24 канал.

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Прямо перед стартовым свистком произошла ротация в стартовом составе Динамо. Вместо Виктора Цыганкова, получившего травму на предматчевой разминке, с первых минут начал поединок Александр Караваев.

Поединок начался сумбурно и без ворот. Киевляне больше контролировали мяч, но австрийцы не открывали свободные зоны впереди для динамовцев, играя очень плотно на собственной части поля.

Первый удар в сторону ворот Динамо был на 13-й минуте. Хорват очень неудачно пробил головой после подачи с фланга. Мяч пролетел высоко и вдали от владений Бущана.

Игрок Штурма нанес сильный удар с дальней дистанции, но Бущан справился с выстрелом по центру ворот. Динамо сразу выбежало в стремительную контратаку, которую сорвал соперник – штрафной для киевлян. Но удар Шапаренко взяла на себя стенка из футболистов австрийского клуба.

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Через несколько минут снова Бущан был на высоте. Динамо же в первые 20 минут не сделало у ворот соперника ничего опасного.

Бущан снова стал победителем в дуэли с Гейлундом, которому второй раз подряд не удалось в упор переиграть украинского голкипера.

На 28-й минуте "Динамо" удалось реализовать свой первый острый момент в матче. Караваев поймал мяч на ногу после поперечной передачи и мощно в одно касание прошил сетку ворот Штурма. Второй гол подряд от Александра. Ассист в свой актив записал Дубинчак – 1:0.

Видео гола Караваева

Еще две такие прострельные передачи были у Дубинчака. Но в этих случаях мяч не находил своего владельца. У Динамо проходили атаки с фланга Владислава, поэтому именно из этой зоны было больше всего остроты от киевлян.

Первая часть игры окончилась минимальной победой Динамо.

Нулевой и спокойный тайм

Караваев классно накрутил в штрафной соперника, отдал под удар Беседину. Но выстрел Артема заблокировал защитник.

Мяч после дальнего удара Сидорчука пролетел высоко над воротами гостей.

Кендзера классно отдал на Буяльского, но Виталию совсем немного не хватило, чтобы дотянуться до мяча.

Беседин после подачи с углового оторвался от соперника, но пробил головой мимо ворот.

Команды несколько успокоили темп матча. Вторая 45-минутка была не столь острой от Динамо и Штурма.

Овчаренко передачей нашел Буяльского. Удар Виталия на грани штрафной соперника был рядом со штангой.

На 84-й минуте Караваев нанес удар из-за пределов штрафной – выше ворот.

Ванат остро прострелил на дальнюю стойку, но ни один партнер по команде не поверил в эту передачу – только угловой, закончившийся неточным ударом Буяльского.

Динамо минимально обыграло Штурм 1:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Динамо – Штурм

Ответный матч Штурм – Динамо состоится 9 августа.