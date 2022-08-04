"За Херсон": как Караваев ударом в ощупь принес Динамо победу над Штурмом в ЛЧ – безумное видео

Киевское Динамо 3 августа отметило победу над Штурмом в первом матче третьего квалификационного раунда лиги чемпионов. Добычу принес Александр Караваев.

Становится настоящим ужасом для соперников

30-летний правый защитник в последний момент появился в стартовом составе. На предматчевой разминке Виктор Цыганков почувствовал боль, поэтому тренерский штаб вынужден был делать ротацию в основе, пишет 24 канал.

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Вместо одного из лидеров атаки команды с первых минут заиграл Александр Караваев. Эта замена оказалась результативной. Фланговый защитник, расположившийся на поле на позиции вингера, открыл счет в поединке.

На 28-й минуте Караваев поймал мяч на ногу и в касание прошил сетку ворот Штурма после филигранной передачи от Владислава Дубинчака.

Александр забивает во втором матче подряд в Лиге чемпионов. В предыдущем поединке против Фенербахче гол Караваев вывел Динамо в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. На этот раз его мяч тоже одержал победу.

Динамо минимально обыграло Штурм – 1:0.

Видео гола Александра Караваева

Ответный матч Штурм – Динамо состоится 9 августа. Начало встречи в 21:30 по Киеву.