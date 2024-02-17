Генеральная репетиция для киевлян перед возобновлением УПЛ: онлайн-трансляция матча Динамо - Шериф

В субботу, 17 февраля, киевское Динамо сыграет свой последний контрольный поединок во время зимней паузы в сезоне-2023/2024. Соперником "бело-синих" будет Шериф.

Матч будет закрывать программу учебно-тренировочного сбора команды Александра Шовковского в Турции. Он состоится в городе Белек, стартовый свисток прозвучит в 15:00, сообщает 24 Канал.

Читайте также Клаусула в 300 миллионов: Суркис повесил ценник на главный бриллиант Динамо

Последний товарищеский матч для Динамо перед официальным стартом 2024 года

Во время подготовки ко второй части сезона-2023/2024 киевское Динамо провело 9 поединков. "Бело-синие" их закончили с одинаковым количеством побед, ничьих и поражений – по три.

После сложного старта сейчас они имеют 5-матчевую беспроигрышную серию. Лучшим бомбардиром динамовцев в этих поединках был Владислав Ванат, который забил 4 из 14 мячей своей команды в Турции.

Отметим, что последний раз Динамо и Шериф встречались между собой в 2010 году на групповом этапе Лиги Европы. Тогда киевляне заняли первое место в своем квартете, но с коллективом из Молдовы дважды выступили неудачно – на выезде уступили 2:0, а дома сыграли вничью 0:0.

Смотрите видеотрансляцию матча Динамо – Шериф

. Первый официальный матч Динамо сыграет 25 февраля на выезде против Металлиста 1925. Старт поединка запланирован на 15:30.