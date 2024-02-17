Матч закриватиме програму навчально-тренувального збору команди Олександра Шовковського в Туреччині. Він відбудеться в місті Белек, стартовий свисток пролунає о 16:00, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Клаусула у 300 мільйонів: Суркіс повісив цінник на головний діамант Динамо

Останній товариський матч для Динамо перед офіційним стартом 2024 року

Під час підготовки до другої частини сезону-2023/2024 київське Динамо провело 9 поєдинків. "Біло-сині" їх закінчили з однаковою кількістю перемог, нічиїх та поразок – по три.

Після складного старту наразі вони мають 5-матчеву безпрограшну серію. Найкращим бомбардиром динамівців у цих поєдинках був Владислав Ванат, який забив 4 з 14 м'ячів своєї команди в Туреччині.

Зазначимо, що востаннє Динамо та Шериф зустрічалися між собою у 2010 році на груповому етапі Ліги Європи. Тоді кияни посіли перше місце у своєму квартеті, але з колективом із Молдови двічі виступили невдало – на виїзді поступилися 2:0, а вдома зіграли внічию 0:0.

Дивіться відеотрансляцію матчу Динамо – Шериф

Довідка. Перший офіційний матч Динамо зіграє 25 лютого на виїзді проти Металіста 1925. Старт поєдинку заплановано на 15:30.