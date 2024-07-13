Динамо – Шальке 04: онлайн-трансляция товарищеского матча

Киевские динамовцы готовятся к старту сезона на сборах в Австрии. В рамках подготовки подопечные Александра Шовковского сыграют против представителя Второй Бундеслиги Шальке 04 из Гельзенкирхена.

Свой второй спарринг киевское Динамо сыграет в субботу, 13 июня. Игра начнется в 17:15 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Титулованный соперник Динамо

Шальке 04 – один из самых титулованных клубов Германии. "Горняки" семь раз становились чемпионами страны.

В сезоне 1996/97 Шальке 04 выиграли Кубок УЕФА. На рубеже тысячелетий "горняки" были среди топ-клубов Германии. В сезоне 2000/01 команда из Гельзенкирхена стала вице-чемпионом Бундеслиги, получив право соревноваться в Лиге чемпионов.

Неудачным оказался для "горняков" сезон 2020/21, когда они потеряли прописку в Бундеслиге. Уже третий год команда выступает во втором дивизионе Германии.

По итогу прошлого сезона Шальке занял десятое место. Лучшим бомбардиром команды стал 30-летний турецкий нападающий Кенан Караман, на счету которого 13 голов. С 2023 года команду возглавляет 42-летний бельгийский специалист Карел Герартс.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Шальке 04

Напомним, что в первом матче на летних сборах Динамо сыграло вничью с немецким Падерборном (0:0).