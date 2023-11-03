Киевляне падают в бездну: Шахтер победил Динамо в "Классическом"

Динамо и Шахтер открыли матчи 13-го тура УПЛ. В пятницу, 3 ноября, команды сыграли первое "классическое" в этом сезоне.

Динамо – Шахтер 0:1

Гол: Зубков, 53

Матч Динамо против Шахтера вынесли на пятницу. Все потому, что уже во вторник, 7 ноября, "горняки" проведут матч в Лиге чемпионов против Барселоны. Эта игра состоится в немецком Гамбурге.

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Перед началом матча капитаны обеих команд почтили память футбольного журналиста Артема Франкова, который умер накануне.

То, что это достаточно принципиальное противостояние, показала и борьба футболистов на поле. Динамо в первом тайме больше контролировало мяч, создавало опасные моменты. Но забить не удалось. "Горняков" либо спасал Ризнык, либо динамовцев подводило их мастерство. Так, когда Караваев оказался перед воротами соперника, но с разворота отправил мяч мимо ворот.

Во втором тайме футболисты Шахтера уже не давали соперникам создавать столько моментов. И забили сами. На 53-й минуте Невертон отдал пас между двух защитников Динамо на Зубкова. А уже тот в штрафной разобрался как следует, отправив мяч между ног Бущану.

Гости были близки к тому, чтобы во второй раз отличиться в этом матче. Но Сикан хоть и обыграл защитника в штрафной, но пробить Бущана не сумел – вратарь совершил сейв.

А концовка матча отметилась стычкой между футболистами, что на поле даже выбежал Дарио Срна.

Видеообзор матча Динамо – Шахтер

Эта победа позволила Шахтеру подняться на третье место в турнирной таблице. При этом отставание от Кривбасса составляет всего два очка, но донецкая команда имеет на один сыгранный матч меньше.

Динамо продолжило свою неудачную серию – четыре матча без побед (три поражения и ничья). Следовательно, киевляне остались на седьмом месте