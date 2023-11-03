Куда смотрели центрбеки Динамо: Зубков открыл счет в украинском "Классическом"

Первый тайм центрального матча 13-го тура УПЛ Динамо – Шахтер не порадовал болельщиков яркими моментами. Только в дебюте второй половины игры "горняки" отличились забитым голом.

Поединок в Киеве между Динамо и Шахтером открыл программу 13 тура УПЛ. Долгое время соперники не могли поменять нули на табло. Только на 53-й минуте поединка "горняки" воспользоваться ошибкой защиты киевлян, пишет 24 Канал.

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В начале второго тайма подопечные Марино Пушича провели скорую контратаку левым флангом. Бразилец Невертон отдал пас на Зубкова в разрез между двумя защитниками киевлян. Вингер "горняков" сумел опередить своих оппонентов и пробил между ног Бущана.

В этой ситуации умылись центрбеки Динамо, которые не опекали вингера "горняков", что позволило ему открыть счет.

Видео гола Зубкова

Следует отметить, что тренерский штаб Динамо не смог рассчитывать на ряд ведущих игроков. Из-за травм и повреждений не играли Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, а Владислав Ванат отбывал дисквалификацию.