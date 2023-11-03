Одним із них буде головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров. Наставник "синьо-жовтих" буде стежити за грою збірників та потенційними кандидатами у національну команду.

Варто дізнатись Пушич проти Луческу: які шанси у кризового Динамо проти Шахтаря в українському "Класичному"

На очах у тренера збірної України

25 жовтня Сергій Станіславович вже стежив за грою однієї з українських грандів – донецького Шахтаря проти Барселони, який відбувся на полі каталонців. Перед цією грою Ребров приїхав на тренування "гірників", аби познайомитись із новим головним тренером "кротів" Маріно Пушичем, який лише у переддень матчу очолив команду. Сам поєдинок закінчився перемогою Барселони з різницею в один гол – 2:1.

Зверніть увагу! Українське "Класичне" Динамо – Шахтар розпочнеться у п'ятницю, 3 листопада, о 17:00.

Відзначимо, що багато хто розкритикував таке призначення центрального матчу 13-го туру УПЛ на будній день та ще й на таку годину, коли багато уболівальників ще працюють. Такий ранній час та день лише шкодить популяризації українського футболу.

Це буде перше "Класичне" у поточному сезоні-2023/2024 та дебютне для нового тренера Шахтаря Пушича. Також воно може стати останнім для Мірчі Луческу, який провалює першу частину сезону на чолі Динамо.

Напередодні одвічного протистояння "кроти" випереджають киян на 5 балів. Шахтар із 21 балом йде на 4-й позиції. Натомість "біло-сині" посідають 7-ме місце, набравши 16 очок. Однак підопічні "Містера" провели на одну гру менше, аніж "помаранчево-чорні".