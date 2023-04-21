Рискуют пропустить целую сумку голов, – Цыганик дал неутешительный прогноз на игру с Шахтером

В субботу, 22 апреля, киевское Динамо примет донецкий Шахтер в рамках 22-го УПЛ-2022/2023. Журналист и известный комментатор Игорь Цыганик оставил свой прогноз на украинское "Классическое".

Игорь Цыганик выделил два аспекта, почему следующее дерби против донецкого Шахтера будет важно для киевлян. С первой точки зрения это борьба за самые высокие позиции. Поражение увеличит преимущество "горняков" в чемпионской гонке.

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Почему матч с Шахтером будет важным для Динамо: мнение Цыганика

Поэтому Динамо, не показывающее стабильных результатов, нужно "кровь из носа" побеждать клуб из Донецка.

Также от украинского "Классического" будет зависеть, как сложится судьба Мирчи Луческу, которого скоро ждет хирургическое вмешательство, во главе команды. "Мистер" хочет понять для себя, стоит ли ему продолжать работу во главе киевского клуба.

Шахтер уже почувствовал запах чемпионства и не желает отпускать свою первую строчку. Они однозначно не захотят терять очки, настроение максимально бороться за победу. Результат может быть разным. Все зависит от того, кто как начнет игру. Если Динамо с первых минут будет играть от обороны, то есть шансы отобрать очки у Шахтера. Если сразу киевляне пойдут в атаку, то рискуют пропустить целую сумку голов,

– сказал Цыганик.

Журналист прогнозирует, что матч Динамо – Шахтер подарит болельщикам много голов, среди которых автором результативного удара, по мнению Цыганика, будет нападающий киевлян Владислав Ванат, который в последнее время раззабивался.

В 30 матчах сезона-2022/2023 Ванат забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

Обратите внимание! Украинское "Классическое" Динамо – Шахтер начнется 22 апреля в 17:00 (по Киеву).

Шахтер перед этим поединком продолжает лидировать в УПЛ, имея преимущество над вторым Днепром-1 в 7 баллов. Динамо с 40 очками идет четвертым, уступая третьей луганской Заре тремя пунктами.

Если киевляне и проиграют, то Александрия в случае победы не сможет вплотную приблизиться к "бело-синим". Перед этим туром преимущество команды Луческу над подопечными Руслана Ротаня составляет 7 очков.