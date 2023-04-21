Ігор Циганик виділив два аспекти, чому наступне дербі проти донецького Шахтаря буде важливим для киян. Із першої точки зору, це боротьба за найвищі позиції. Поразка збільшить перевагу "гірників" у чемпіонських перегонах.

Читайте також "Потисне руку Суркісу і поїде з Києва": Луческу прогнозують відхід із Динамо вже у 2023 році

Чому матч з Шахтарем буде важливим для Динамо: думка Циганика

Тому Динамо, яке не показує стабільних результатів, треба "кров із носа" перемагати клуб із Донецька.

Також від українського "Класичного" залежатиме, як складеться доля Мірчі Луческу, на якого незабаром чекає хірургічне втручання, на чолі команди. "Містер" хоче зрозуміти для себе, чи варто йому продовжувати роботу на чолі київського клубу.

Шахтар вже відчув запах чемпіонства і не бажає відпускати свій перший рядок. Вони однозначно не захочуть втрачати очки, настрій максимально боротися за перемогу. Результат може бути різним. Все залежить від того, хто як розпочне гру. Якщо Динамо з перших хвилин гратиме від оборони, то є шанси відібрати очки у Шахтаря. Якщо одразу кияни підуть в атаку, то ризикують пропустити цілу сумку голів,

– сказав Циганик.

Журналіст прогнозує, що матч Динамо – Шахтар подарує уболівальникам багато голів, серед яких автором результативного удару, на думку Циганика, буде нападник киян Владислав Ванат, який останнім часом роззабивався.

У 30 матчах сезону-2022/2023 Ванат забив 9 голів та віддав 2 асисти.

Зверніть увагу! Українське "Класичне" Динамо – Шахтар розпочнеться 22 квітня о 17:00 (за Києвом).

Шахтар перед цим поєдинком продовжує лідирувати в УПЛ, маючи перевагу над другим Дніпром-1 у 7 балів. Динамо з 40 очками йде четвертим, поступаючись третій луганській Зорі трьома пунктами.

Якщо кияни й програють, то Олександрія у випадку перемоги не зможе впритул наблизитись до "біло-синіх". Наразі перед цим туром перевага команди Луческу над підопічними Руслана Ротаня складає 7 очок.