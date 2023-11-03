Извечное противостояние грандов: где смотреть украинское "Классическое" Динамо – Шахтер

Украинское дерби между Динамо и "Шахтером" откроет программу 13-го тура УПЛ-2023/2024. Онлайн-трансляцию "Классического" можно будет просмотреть несколькими способами.

В пятницу, 3 ноября, Динамо и Шахтер впервые встретятся в текущем сезоне-2023/2024. Это может быть дебютное украинское "Классическое" для одного главного тренера, а для другого – стать последним, пишет 24 Канал.

К теме Пушич против Луческу: какие шансы у кризисного Динамо против Шахтера в украинском "Классическом"

В какой ситуации украинские гранды

"Горняки" впервые сыграют против киевлян под руководством нового главного наставника Марино Пушича, для которого следующий поединок станет лишь третьим во главе "кротов".

А вот дела в его визаве Мирчи Луческу обстоят очень неудачно. На "Мистера" полилось очень много критики после неудачных игр Динамо в первой части сезона. Хотя перед сезоном у "бело-синих" были чемпионские амбиции, которые понемногу начинают проваливаться. Не исключено, что до второго украинского "Классического" Луческу уже не будет возглавлять киевский гранд.

Украинское "Классическое" Динамо – Шахтер начнется 3 ноября в 17:00.

Между Шахтером и Динамо разница в 5 очков в пользу "горняков". "Кроты" после 10-ти сыгранных матчей занимают 4-е место турнирной таблицы, набрав 21 пункт. Что касается киевлян, то у "бело-синих" в активе 16 баллов и только 7 место в УПЛ после 9 матчей.

Кто покажет матч Динамо – Шахтер

Дерби 13-го тура УПЛ можно будет посмотреть несколько способов. Болельщики родной УПЛ смогут следить за поединком на телеканале "2+2".

Также можно будет просмотреть встречу по ютуб-каналу "Football Hub" (комментатор матча Александр Золотогорский) и непосредственно на сайте 24 Канала.

Трансляция на ютуб-канале Football Hub начнется в 15:45. В предматчевой студии Евгений Перестенко и Игорь Цыганик поделятся своими мыслями по поводу встречи и оценят шансы команд на победу в этом дерби украинских грандов.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Шахтер