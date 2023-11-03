У п'ятницю, 3 листопада, Динамо та Шахтар вперше зустрінуться у поточному сезоні-2023/2024. Це може бути дебютне українське "Класичне" для одного головного тренера, а для іншого – стати останнім, пише 24 Канал.

До теми Пушич проти Луческу: які шанси у кризового Динамо проти Шахтаря в українському "Класичному"

У якій ситуації українські гранди

"Гірники" вперше зіграють проти киян під керівництвом нового головного наставника Маріно Пушича, для якого наступний поєдинок стане лише третім на чолі "кротів".

А от справи у його візаві Мірчі Луческу йдуть дуже невдало. На "Містера" полилось дуже багато критики після невдалих ігор Динамо у першій частині сезону. Хоча перед сезоном у "біло-синіх" були чемпіонські амбіції, які потрохи починають провалюватись. Не виключено, що до другого українського "Класичного" Луческу вже не буде очолювати київський гранд.

Важливо! Українське "Класичне" Динамо – Шахтар розпочнеться 3 листопада о 17:00.

Між Шахтарем і Динамо різниця у 5 очок на користь "гірників". "Кроти" після 10-ти зіграних матчів посідають 4-ту сходинку турнірної таблиці, набравши 21 пункт. Щодо киян, то у "біло-синіх" в активі 16 балів та лише 7-ме місце в УПЛ після 9-ти матчів.

Хто покаже матч Динамо – Шахтар

Дербі 13-го туру УПЛ можна буде переглянути у декілька способів. Уболівальники рідненької УПЛ зможуть стежити за поєдинком на телеканалі "2+2".

Також можна буде переглянути зустріч по ютуб-каналу "Football Hub" (коментатор матчу Олександр Золотогорський) та безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Трансляція на ютуб-каналі "Football Hub" розпочнеться о 15:45. У передматчевій студії Євген Перестенко та Ігор Циганик поділяться своїми думками щодо зустрічі та оцінять шанси команд на перемогу у цьому дербі українських грандів.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Шахтар