4 липня київське "Динамо" зіграє з "Шахтарем" у центральному матчі 29 туру УПЛ. Вболівальники можуть переглянути цей матч по телевізору, а також онлайн.

Поєдинок "Динамо" – "Шахтар" у чемпіонаті України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 19:25. Гра розпочнеться о 19:30, пише 24 канал.

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Переглянути матч "Динамо" – "Шахтар" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 97 гривень.

Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub та клубний канал "Динамо".

Також матч "Динамо" – "Шахтар" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.

Огляд матчу "Динамо" – "Шахтар" читайте на сайті Спорт 24