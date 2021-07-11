Динамо сыграло вничью в матче с Серветтом благодаря спасительному голу новичка из Москвы: видео

В субботу, 10 июля, киевское Динамо провело контрольный поединок, в котором сыграло с женевским Серветтом вничью 1:1.

Динамо – Серветт 1:1

Голы: Шкурин, 85 – Имери, 12

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21-летний Шкурин стал игроком Динамо 9 июля, а уже 10 июля вместе с командой полетел на второй швейцарский сбор, где сумел отличиться дебютным голом. Но сначала киевляне пропустили быстрый гол. На 12-й минуте поединка Кастриот Имери сместился с левого фланга в центр и с линии штрафной попал в ближний угол ворот.

На 75-й минуте поединка Шкурин заменил Виталия Буяльского, а через 10 минут забил свой первый мяч за "бело-синих". Белорус головой удачно замкнул навес Александра Тымчика с правого фланга.

Динамо – Серветт: видеообзор