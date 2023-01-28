Без Цыганкова нет голов: Динамо всухую проиграло второй матч на сборах – видео

Команда Мирчи Луческу после разрома от Рапида ничего не смогла сделать с чемпионом Словении. Одним из героев встречи стал бывший партнер Малиновского по Аталанте Иосиф Иличич.

Динамо уже начало подготовку ко второй части сезона УПЛ. Команда Мирчи Луческу отправилась в Турцию и уже отыграла один спарринг, в котором уступила разгромно венскому Рапиду (0:4).

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Вторым соперником киевлян стал один из флагманов словенского футбола Марибор. 24 канал. Клуб является действующим чемпионом своей страны, однако в этом сезоне пока идет четвертым, отставая от лидера Олимпии на 15 баллов.

Первый тайм команды провели без существенного преимущества одного из них, тогда как сразу после перерыва Марибор забил. Яркий дальний выстрел удался Антолину, прошившему Нещерета.

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Свои моменты киевляне не могли реализовать, а под занавес игры словенцы забили во второй раз. Неплохой дриблинг удался эксгравцу Аталанте Иличичу, который накрутил двух динамовцев и выкатил под удар Брничу. Он и установил финальный счет.

Полный матч Динамо – Марибор:

Таким образом, после продажи своего лидера Виктора Цыганкова "бело-синие" никак не могут забить. В этот раз на его месте сыграл новичок Назарий Волошин, который был питомцем Динамо и последние полгода отыграл в Кривбассе.

. Свой следующий матч "Динамо" проведет 31 января. Соперником станет австрийский клуб Аустрия Лустенау. Начало – в 15:00 по киевскому времени.