Смогут ли гости впервые переиграть "бело-синих": онлайн-трансляция матча Динамо – Рух

В субботу, 21 сентября, состоятся матчи седьмого тура Украинской Премьер-лиги. Закроет программу игрового дня поединок между Динамо и Рухом.

Он состоится в столице Украины на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00, информирует 24 Канал.

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Битва ярких и забивных команд

В нынешнем сезоне хозяева пока не теряли очков в УПЛ. Они провели пять матчей, в которых одержали все победы с общим счетом 11:3.

Львовский коллектив сыграл такое же количество поединков и имеет в своем активе десять зачетных баллов. Единственное поражение подопечные Виталия Пономарева потерпели от ЛНЗ (1:3), а в остальных четырех встречах они даже не пропустили ни одного мяча, баланс голов – 13:3.

Это будет восьмой официальный очный поединок между соперниками. Сейчас полное преимущество имеют киевляне, которые одержали шесть побед и однажды была зафиксирована ничья.

Динамо – Рух: онлайн-трансляция матча

Интересно. Накануне состоялся поединок между командами U-19 Динамо и Руха. Хозяева одержали победу с разгромным счетом 10:0.

Отметим, что сейчас Динамо занимает первое место в турнирной таблице, Рух – шестое.