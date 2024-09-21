Він відбудеться у столиці України на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00, інформує 24 Канал.

Читайте також З думками про майбутнє: капітан збірної України з футболу отримав тренерську ліцензію

Битва яскравих та забивних команд

У нинішньому сезоні господарі поки не втрачали очок в УПЛ. Вони провели п'ять матчів, у яких здобули всі перемоги з загальним рахунком 11:3.

Львівський колектив зіграв таку ж кількість поєдинків і має у своєму активі десять залікових балів. Єдиної поразки підопічні Віталія Пономарьова зазнали від ЛНЗ (1:3), а в інших чотирьох зустрічах вони навіть не пропустили жодного м'яча, баланс голів – 13:3.

Це буде восьмий офіційний очний поєдинок між суперниками. Наразі повну перевагу мають кияни, які здобули шість перемог та одного разу була зафіксована нічия.

Динамо – Рух: онлайн-трансляція матчу

Цікаво. Напередодні відбувся поєдинок між командами U-19 Динамо та Руха. Господарі здобули перемогу з шаленим рахунком 10:0.

Зазначимо, що наразі Динамо посідає перше місце в турнірній таблиці, Рух – шосте.