Вторая победа Шовковского: динамовцы без проблем разобрались с амбициозным Рухом – видео

В воскресенье, 26 ноября, состоялся один из центральных матчей 15-го тура УПЛ Динамо – Рух. Победу команде Александра Шовковского принесли точные удары Александра Тимчика и Владислава Кабаева.

Динамо – Рух 2:0

Голы: Тимчик, 6, Кабаев, 43.

Во время перерыва в чемпионате львовский Рух довольно уверенно победил донецкий Шахтер со счетом 3:1. Так что к встрече с киевлянами подопечные Пономарева подходили с хорошим настроением, пишет 24 Канал.

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Уверенная игра киевлян

Начало матча озадачило гостей. Уже на 6-й минуте встречи динамовец Александр Тимчик воспользовался ошибкой защиты львовян и с 20 метров отправил мяч в сетку ворот Гереты.

Под занавес первого тайма вингер Динамо Владислав Кабаев удвоил преимущество. Снова прессинг "бело-синих" привел к взятию ворот.

В конце поединка команда Шовковского могла довести счет до разгромного. Однако ударам Владислава Ваната не хватало точности.

В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

Динамовцы одержали вторую победу под руководством Александра Шовковского. "Бело-синие" поднялись на 6-ю строчку. В активе киевлян 22 очка в 12 матчах.

Рух сохранил за собой 5 место в турнирной таблице. Львовяне в 15 турах набрали 24 зачетных пункта.

Видеообзор матча Динамо – Рух