Вторая победа Шовковского: динамовцы без проблем разобрались с амбициозным Рухом – видео
В воскресенье, 26 ноября, состоялся один из центральных матчей 15-го тура УПЛ Динамо – Рух. Победу команде Александра Шовковского принесли точные удары Александра Тимчика и Владислава Кабаева.
Динамо – Рух 2:0
Голы: Тимчик, 6, Кабаев, 43.
Во время перерыва в чемпионате львовский Рух довольно уверенно победил донецкий Шахтер со счетом 3:1. Так что к встрече с киевлянами подопечные Пономарева подходили с хорошим настроением, пишет 24 Канал.
По теме Типичный осенний футбол: Ворскла расписала ничью с новичком УПЛ – видеообзор матча
Уверенная игра киевлян
Начало матча озадачило гостей. Уже на 6-й минуте встречи динамовец Александр Тимчик воспользовался ошибкой защиты львовян и с 20 метров отправил мяч в сетку ворот Гереты.
Под занавес первого тайма вингер Динамо Владислав Кабаев удвоил преимущество. Снова прессинг "бело-синих" привел к взятию ворот.
В конце поединка команда Шовковского могла довести счет до разгромного. Однако ударам Владислава Ваната не хватало точности.
В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу столичной команды.
- Динамовцы одержали вторую победу под руководством Александра Шовковского. "Бело-синие" поднялись на 6-ю строчку. В активе киевлян 22 очка в 12 матчах.
- Рух сохранил за собой 5 место в турнирной таблице. Львовяне в 15 турах набрали 24 зачетных пункта.
Видеообзор матча Динамо – Рух