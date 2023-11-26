Динамо – Рух 2:0

Голи: Тимчик, 6, Кабаєв, 43.

Під час перерви в чемпіонаті львівський Рух доволі впевнено переміг донецький Шахтар з рахунком 3:1. Тож до зустрічі з киянами підопічні Пономарьова підходили з гарним настроєм, пише 24 Канал.

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Впевнена гра киян

Початок матчу спантеличив гостей. Вже на 6-й хвилині зустрічі динамівець Олександр Тимчик скористався помилкою захисту львів'ян та з 20 метрів відправив м'яч до сітки воріт Герети.

Під завісу першого тайму вінгер Динамо Владислав Кабаєв подвоїв перевагу. Знову пресинг "біло-синіх" призвів до взяття воріт.

Наприкінці поєдинку команда Шовковського могла довести рахунок до розгромного. Проте ударам Владислава Ваната бракувало влучності.

У підсумку матч завершився з рахунком 2:0 на користь столичної команди.

Динамівці здобули другу поспіль перемогу під керівництвом Олександра Шовковського. "Біло-сині" піднялися на 6-ту сходинку. В активі киян 22 очка у 12 матчах.

Рух зберіг за собою 5 місце в турнірній таблиці. Львів'яни у 15 турах здобули 24 залікові пункти.

Відеоогляд матчу Динамо – Рух