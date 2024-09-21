Динамо впервые в новом сезоне теряет очки в игре с Рухом: результат матча 7-го тура УПЛ

В субботу, 21 сентября, в столице состоялся матч между Динамо и Рухом в рамках 7-го тура УПЛ. Матч завершился безголевой ничьей.

Динамо – Рух 0:0

Динамо в новом сезоне единственная команда, которая набрала 100 процентов зачетных баллов в своих матчах. Рух также неплохо начал чемпионат Украины и понемногу набирает очки, сообщает 24 канал.

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Динамо и Рух не определили сильнейшего

В начале матча Андрей Ярмоленко сразу повел "бело-синих" в атаку, но сам же из-за своей ошибки отдал мяч соперникам. Динамо контролировало мяч походу первой половины игры, а Руха иногда с жесткими фолами вынужденно оборонялся.

Киевляне создавали много моментов у чужих ворот, но до забитого мяча дело не доходило. В итоге команды ушли на перерыв при счете 0:0.

На 49-й минуте матча Краснопир получил заброс от Холода и пробил в дальний угол мимо Бущана. Арбитры матча зафиксировали офсайд. Подопечные Шовковского продолжали атаковать, но так и не удавалось найти реально голевой момент.

В итоге матча Динамо впервые в новом сезоне теряет очки. Матч завершился со счетом 0:0.