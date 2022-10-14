Шахтер не был в такой ситуации, как мы, – Луческу прокомментировал очередное поражение от Ренна

Киевское Динамо принимало 13 октября французский Ренн в рамках 4-го тура Лиги Европы. К сожалению, киевляне снова уступили.

Матч в Кракове закончился со счётом 0:1. После четырех туров Динамо с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете.

Кстати Динамо во второй раз проиграло Ренну и сказало "до свидания" плей-офф Лиги Европы: видео

Луческу: Мы не можем нормально сконцентрироваться на тренировках

После матча с французским грандом главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал нелестный результат своих подопечных.

Хочу сказать, что мы играли против очень сильной команды, проведшей хорошую работу на трансферном рынке. У них 15 футболистов примерно одного уровня стоимостью 20-25 миллионов, и они стоят этих денег. Я почти уверен, что в этом сезоне они завершат чемпионат на втором месте после ПСЖ,

– сказал коуч.

Наставник киевлян в очередной раз подчеркнул, что команда большинство времени находится в пути, игроки не успевают восстанавливаться.

"Сейчас у нас такой график, что мы не можем нормально сконцентрироваться на тренировках, а должны постоянно переезжать. Надеюсь, после воскресного матча с Шахтером в понедельник мы вернемся в Киев, чтобы игроки немного побыли со своими семьями", – заявил румынский специалист .

У киевского "Динамо" остается шанс сыграть весной в еврокубках. Третье место в Лиге Европы гарантирует команде выход в 1/16 финала Лиги конференций. Однако сейчас "бело-синие" на последнем месте.

В нашей группе ситуация для нас непростая. С самого начала предполагал, что будет тяжело. Эти четыре поражения… Но, повторюсь, у нас постоянные переезды, травмы, в частности, Шапаренко, которого очень не хватает в центре поля. Николай умел создавать разницу, доставлять мяч вперед. Как я уже говорил, тоже не хватает свежести и концентрации. Сирота провел очень хороший матч, но допустил ошибку – такое случается. Надеюсь, он будет прогрессировать и дальше,

– отметил тренер "бело-синих".

"Да, мы потерпели четыре поражения, но играли против таких соперников, как Ренн, Фенербахче, которые потратили очень много денег на трансферном рынке на качественных футболистов. Эти игроки быстры, они идут в дриблинг. Наша следующая игра в воскресенье против Шахтера. Сейчас мы будем думать только о ней.Впереди у нас 7-8 часов в пути.Календарь очень сложный, думаю, его можно было сделать лучше.Играя в таких условиях, очень трудно показывать хорошую игру, но мы стараемся это делать.Остается сыграть еще два матча в групповом этапе Лиги Европы, мы будем делать максимум, что только сможем, чтобы занять третье место.

Относительно АЭКа, следует отметить, что это не слабая команда, в этой команде хорошие исполнители, игравшие в сильных чемпионатах Испании, Италии и так далее, и очень опытные. Нам досталась достаточно серьезная группа, и из сложившейся ситуации постараемся выжать максимум", – рассказал Луческу.

"Мы ходили в укрытие, когда начали бомбить Львов"

Луческу также поделился мнениями о встрече с Шахтером в воскресенье, 16 октября.

"Я видел, что Шахтер заявил, что они не собираются изменить дату матча, хотя мы настаивали и просили Федерацию, Премьер-лигу и клуб перенести игру хотя бы на понедельник или вторник. Не только наш матч, а все поединки тура. А из среды перенести игры на 23 ноября.Нужно посмотреть, какая будет ситуация в городах, ведь даже сегодня были вражеские атаки.Шахтер не был в той ситуации, в которой оказались мы, когда мы ходили в укрытие, когда начали бомбить Львов и другие города. Конечно, игроки все чувствуют и переживают, поэтому, считаю, было бы гораздо лучше, если бы за эти пару дней, о которых мы просим, посмотреть, какая будет ситуация, чтобы ни в коем случае не подвергать риск игрокам.

Учитывая, что сборная Украины не квалифицировалась на чемпионат мира, мы могли бы договориться с УЕФА и ФИФА, чтобы продлить наш чемпионат на неделю и завершить матчи не 26 ноября, а позже. Это необходимо, чтобы не играть в сложившихся условиях, ведь это может быть очень опасно", - отметил наставник Динамо.

Также Луческу поблагодарил болельщиков, которые смогли прийти на трибуны в Кракове.

Я хочу поблагодарить тех болельщиков, которые пришли сегодня на матч. Не знаю, были ли это беженцы, или фаны, которые постоянно нас поддерживают, но большое спасибо всем. Их было больше, чем болельщиков Ренна, но все равно недостаточно – не как у Ренна или Фенербахче, когда они играют дома. Конечно, нам бы хотелось, чтобы больше зрителей приходило за нас болеть, потому что именно поддержки тоже не хватает нашим футболистам. Я видел, как им нравилось, когда трибуны их поддерживали, и после игры они подошли поблагодарить их. Болельщики – это дополнительный стимул для наших ребят, которые, несмотря на поражение, сегодня бились, старались и сделали максимум, что могли.

– добавил тренер.

Поединки 5-го тура группового этапа ЛЕ пройдут 27 октября: АЭК Ларнака – Динамо, Фенербахче – Ренн.