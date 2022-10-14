Матч у Кракові закінчився з рахунком 0:1. Після чотирьох турів Динамо з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті.

До речі Динамо вдруге програло Ренну і сказало "до побачення" плей-офф Ліги Європи: відео

Луческу: Ми не можемо нормально сконцентруватися на тренуваннях

Після матчу з французьким грандом головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував невтішний результат своїх підопічних.

Хочу сказати, що ми грали проти дуже сильної команди, яка провела хорошу роботу на трансферному ринку. У них 15 футболістів приблизно одного рівня вартістю 20 – 25 мільйонів, і вони коштують цих грошей. Я майже впевнений, що цього сезону вони завершать чемпіонат на другому місці після ПСЖ,

– сказав коуч.

Наставник киян вкотре наголосив, що команда більшість часу перебуває в дорозі, гравці не встигають відновлюватися.

"Зараз у нас такий графік, що ми не можемо нормально сконцентруватися на тренуваннях, а маємо постійно переїжджати. Сподіваюся, після недільного матчу із Шахтарем у понеділок ми повернемося до Києва, щоб гравці трохи побули зі своїми сім'ями", – заявив румунський фахівець.

Цікаво. У київського Динамо залишається шанс зіграти весною в єврокубках. Третє місце в Лізі Європи гарантує команді вихід в 1/16 фіналу Ліги конференцій.Однак зараз "біло-сині" на останньому місці.

У нашій групі ситуація для нас непроста. З самого початку передбачав, що буде важко. Ці чотири поразки… Але, повторюся, у нас постійні переїзди, травми, зокрема Шапаренка, якого дуже не вистачає у центрі поля. Микола умів створювати різницю, доставляти м’яч уперед. Як я вже казав, також не вистачає свіжості та концентрації. Сирота провів дуже хороший матч, але припустився помилки – таке трапляється. Сподіваюся, він буде прогресувати і далі,

– зазначив тренер "біло-синіх".

"Так, ми зазнали чотирьох поразок, але грали проти таких суперників, як Ренн, Фенербахче, які витратили дуже багато грошей на трансферному ринку на якісних футболістів. Ці гравці швидкі, вони ідуть у дриблінг. Наша наступна гра у неділю проти Шахтаря. Зараз ми будемо думати лише про неї. Попереду у нас 7-8 годин у дорозі. Календар дуже складний, думаю, його можна було зробити кращим. Граючи у таких умовах, дуже важко показувати хорошу гру, але ми стараємося це робити. Залишається зіграти ще два матчі у груповому етапі Ліги Європи, у них ми будемо робити максимум, що тільки зможемо, щоб зайняти третє місце.

Щодо АЕКа, слід зазначити, що це не слабка команда, в цій команді хороші виконавці, які грали у сильних чемпіонатах Іспанії, Італії і так далі, і є дуже досвідченими. Нам дісталася достатньо серйозна група, і із ситуації, яка склалася, постараємося витиснути максимум", – розповів Луческу.

"Ми ходили в укриття, коли почали бомбардувати Львів"

Луческу також поділився думками щодо зустрічі з Шахтарем у неділю, 16 жовтня.

"Я бачив, що Шахтар заявив, що вони не збираються змінити дату матчу, хоча ми наполягали та просили Федерацію, Прем’єр-лігу та клуб перенести гру хоча б на понеділок чи вівторок. Не тільки наш матч, а усі поєдинки туру. А з середи перенести ігри на 23 листопада. Потрібно подивитися, яка буде ситуація у містах, адже навіть сьогодні були ворожі атаки. Шахтар не був у тій ситуації, у якій опинилися ми, коли ми ходили в укриття, коли почали бомбардувати Львів та інші міста. Звісно, гравці усе відчувають і переживають. Тому, вважаю, було б набагато краще, якби за ці пару днів, про які ми просимо, подивитися, яка буде ситуація, щоб у жодному разі не піддавати ризику гравців.

Враховуючи, що збірна України не кваліфікувалася на чемпіонат світу, ми могли б домовитися з УЄФА та ФІФА, щоб продовжити наш чемпіонат на тиждень і завершити матчі не 26 листопада, а пізніше. Це необхідно, щоб не грати у тих умовах, які склалися зараз, адже це може бути дуже небезпечно", – зауважив наставник Динамо.

Також Луческу подякував вболівальникам, які змогли прийти на трибуни у Кракові.

Я хочу подякувати тим уболівальникам, які прийшли сьогодні на матч. Не знаю, чи це були біженці, чи фани, які постійно нас підтримують, але велике дякую усім. Їх було більше, ніж уболівальників Ренна, але все одно недостатньо – не як у Ренна чи Фенербахче, коли вони грають у себе вдома. Звісно, нам би хотілося, щоб більше глядачів приходило за нас вболівати, бо саме підтримки також не вистачає нашим футболістам. Я бачив, як їм подобалось, коли трибуни їх підтримували, і після гри вони підійшли їм подякувати. Уболівальники – це додатковий стимул для наших хлопців, які, незважаючи на поразку, сьогодні билися, старалися та зробили максимум, що могли,

– додав тренер.

До слова. Поєдинки 5-го туру групового етапу ЛЄ відбудуться 27 жовтня: АЕК Ларнака – Динамо, Фенербахче – Ренн.