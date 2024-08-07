"Мне очень жаль": эксудья извинился за пьяный дебош перед игрой Динамо в Лиге чемпионов

Вчера, 6 августа, перед матчем Динамо Рейнджерс УЕФА сменили польских арбитров VAR из-за их поведения. Один из участников правонарушения отреагировал на данную ситуацию

Польский рефери попал в сканадал вместе со своим коллегой Бартошем Франковски. Полиция задержала арбитров за то, что они украли дорожный знак на проспекте Тысячелетия в Люблине.

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Извинения Томаша Мусялы

Польский рефери Томаш Мусял прокомментировал информацию о задержании полицией в Люблине. Рефери извинился из-за ситуации, которая сложилась в Люблине.

Я хотел бы искренне извиниться перед всеми. Мне очень жаль, потому что я знаю, что мое неудачное поведение зачеркнет много лет тяжелого труда,

– заявил Мусял.

Томаш Мусял отметил, что он на протяжении многих лет профессиональной карьеры судьи старательно пытался достичь того, что он имеет сегодня. Рефери осознает последствия, которые ждут его после этой ситуации и хочет как можно скорее реабилитироваться и вернуться к работе.

Напомним, что накануне первого матча Динамо – Рейнджерс УЕФА срочно изменили арбитров VAR из-за этого инцидента. Польский союз футбола, ранее, сообщал о том, что разорвал контракт с Томашем Мусялой и Бартошем Франковски.