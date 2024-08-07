Польський рефері потрапив у сканадал разом зі своїм колегою Бартошем Франковскі. Поліція затримала арбітрів через те, що вони поцупили дорожній знак на проспекті Тисячоліття у Любліні.

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Вибачення Томаша Мусяли

Польський рефері Томаш Мусял прокоментував інформацію про затримання поліцією у Любліні. Рефері вибачився через ситуацію, яка склалась у Любліні.

Я хотів би щиро вибачитися перед усіма. Мені дуже шкода, тому що я знаю, що моя невдала поведінка закреслить багато років важкої праці,

– заявив Мусял.

Томаш Мусял зазначив, що він протягом багатьох років професійної кар'єри судді старанно намагався досягти того, що він має сьогодні. Рефері усвідомлює наслідки, які чекають на нього після цієї ситуацію та хоче якомога швидше реабілітуватись та повернутись до роботи.

Нагадаємо, що на передодні першого матчу Динамо – Рейнджерс УЄФА терміново змінили арбітрів VAR через цей інцидент. Польський союз футболу, раніше, повідомляв про те, що розірвав контракт з Томашем Мусялою та Бартошем Франковські.